Son Dakika Haberleri: Peynir Bidonunda Esrar Bulundu

Peynir Bidonunda Esrar Bulundu

8 dakika önce

Siirt'te peynir bidonunda 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Peynir Bidonunda Esrar Bulundu, System.String[]
Siirt'te peynir bidonunda 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada otlu peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:05 Kaynak: AA

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