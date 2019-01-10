Peynir Bidonunda Esrar Bulundu
8 dakika önce
Siirt'te peynir bidonunda 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.
Siirt
'te peynir bidonunda 1 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmada otlu peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 60 gram esrar esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:05 Kaynak: AA
Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank
Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu