Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı - Son Dakika

Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Peynir bidonunda uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 490 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kayseri- Malatya karayolunda belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonları içine gizlenmiş 490 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan T.A., R.T., M.K. ve E.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:36 Kaynak: DHA
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