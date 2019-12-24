Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı

7 saat önce

Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, bir otomobili kent girişinde durdurdu.


Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.


Operasyonda T.A, R.T, M.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, R.T. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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