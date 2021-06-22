Peynir tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü - Son Dakika

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Peynir tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü

AĞRI - Ağrı'da pazarda çıkan kavga korona virüs dinlemedi, taşlar ve sopalar havada uçuştu.

İddiaya göre, Ağrı merkezde bulunan Sebze Pazarında peynir satın alan kişi bir süre sonra aldığı peynirlerin bozuk olduğunu iddia ederek geri getirdi. Peynirleri satın aldığı yere götürüp yere dökünce, peynir satan kişiyle aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavga vatandaşların kamerasına saniye saniye yansırken, korona virüsün adeta unutulduğu görüldü.