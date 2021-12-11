Peynir tatlısı imalatçısı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Meşhur Hayrabolu peynir tatlısı imalatçısı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İmalatçı Serkan Tanrınıan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Tanrınıan, "yaşam" kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" isimli fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Tanrınıan, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.