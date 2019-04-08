Son Dakika Haberleri: Peynir Tenekelerinin İçine Saklanan Uyuşturucuyu Dedektör Köpek Buldu

Peynir Tenekelerinin İçine Saklanan Uyuşturucuyu Dedektör Köpek Buldu

1 saat önce

Diyarbakır'da kargo aktarma merkezinde düzenlenen operasyonda, peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar maddesi, dedektör köpek sayesinde ele geçirildi.

Peynir Tenekelerinin İçine Saklanan Uyuşturucuyu Dedektör Köpek Buldu, System.String[]
Diyarbakır'da kargo aktarma merkezinde düzenlenen operasyonda, peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar maddesi, dedektör köpek sayesinde ele geçirildi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Önceki gün düzenlenen operasyonlarda, kargo aktarma merkezinde arama gerçekleştirildi. Aramada peynir tenekeleri içerisinde gizlenmiş 26 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

2019'da 1 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında 310 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, gözaltına alınan 466 şahıstan 131'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, operasyonlarda ayrıca, toplam 466 şahıs yakalanmış, 131 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlarda toplam 1 ton 61 kilo 807,54 gram esrar, 151 kilogram eroin, 7,33 gram afyon, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin 2 kök kenevir bitkisi, 94 adet sentetik ecza, 52 bin 250 adet ecstasy, ayrıca, 8 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 194 adet tabanca mermisi, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 451 lira ve 400 dolar para ele geçirildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:47 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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