Son Dakika Haberleri: Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Diyarbakır'da peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi, uyus¸turucu satışının o¨nlenmesine yo¨nelik c¸alıs¸malar kapsamında önceki gu¨n bir firmaya ait kargo aktarma merkezinde arama yaptı.

Aramada peynir tenekeleri ic¸inde 26 kilo 500 gram esrar bulundu.

3 ayda bir ton 61 kilo esrar ele geçirildi

Ayrıca, 2019 yılının ilk 3 ayında gerc¸ekles¸tirilen 310 narkotik operasyonunda bir ton 61 kilo 807 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 9 gram eroin, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin, 52 bin 250 uyuşturucu hap ile 8 tabanca, 4 av tu¨fegˆi ile uyus¸turucu satışından elde edildigˆi degˆerlendirilen 50 bin 451 lira ve 400 dolar ele gec¸irildi.

Yakalanan 466 şüpheliden 131'i adli mercilerce tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:47 Kaynak: AA

Narkotik, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama: Darısı İstanbul'un Başına Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:37:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]