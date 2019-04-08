Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır
'da peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi, uyus¸turucu satışının o¨nlenmesine yo¨nelik c¸alıs¸malar kapsamında önceki gu¨n bir firmaya ait kargo aktarma merkezinde arama yaptı.
Aramada peynir tenekeleri ic¸inde 26 kilo 500 gram esrar bulundu.
3 ayda bir ton 61 kilo esrar ele geçirildi
Ayrıca, 2019 yılının ilk 3 ayında gerc¸ekles¸tirilen 310 narkotik operasyonunda bir ton 61 kilo 807 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 9 gram eroin, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin, 52 bin 250 uyuşturucu hap ile 8 tabanca, 4 av tu¨fegˆi ile uyus¸turucu satışından elde edildigˆi degˆerlendirilen 50 bin 451 lira ve 400 dolar ele gec¸irildi.
Yakalanan 466 şüpheliden 131'i adli mercilerce tutuklandı.