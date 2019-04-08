Son Dakika Haberleri: Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Peynir Tenekesinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da peynir tenekelerine gizlenmiş 26 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi, uyus¸turucu satışının o¨nlenmesine yo¨nelik c¸alıs¸malar kapsamında önceki gu¨n bir firmaya ait kargo aktarma merkezinde arama yaptı.

Aramada peynir tenekeleri ic¸inde 26 kilo 500 gram esrar bulundu.

3 ayda bir ton 61 kilo esrar ele geçirildi

Ayrıca, 2019 yılının ilk 3 ayında gerc¸ekles¸tirilen 310 narkotik operasyonunda bir ton 61 kilo 807 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 9 gram eroin, 6,74 gram kokain, 10 kilo 478 gram metamfetamin, 52 bin 250 uyuşturucu hap ile 8 tabanca, 4 av tu¨fegˆi ile uyus¸turucu satışından elde edildigˆi degˆerlendirilen 50 bin 451 lira ve 400 dolar ele gec¸irildi.

Yakalanan 466 şüpheliden 131'i adli mercilerce tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:04 Kaynak: AA

Narkotik, Diyarbakır, Güncel
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