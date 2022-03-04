Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor - Son Dakika
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Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor

04.03.2022 15:51

Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor Festivalin kapıları 6 Mart'a kadar açık olacak Türkiye'nin dört bir yanından onlarca peynir çeşidi ile uluslararası ödüllü zeytinyağları 2. İstanbul Peynir Fuarı ve 1. İstanbul Zeytin Festivali, Yenikapı'da yoğun ilgi görüyor.

Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor

Festivalin kapıları 6 Mart'a kadar açık olacak

İSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanından onlarca peynir çeşidi ile uluslararası ödüllü zeytinyağları 2. İstanbul Peynir Fuarı ve 1. İstanbul Zeytin Festivali, Yenikapı'da yoğun ilgi görüyor. Mağaralarda üretilen obruk peynirinden, çeşitli zeytinler fuara özel fiyatlarıyla vatandaşı cezbediyor.

2. İstanbul Peynir Fuarı ve 1. İstanbul Zeytin Festivali Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi) 3 Mart günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. Varto'nun keçi peyniri, Divle'nin obruk peyniri, Yozgat'ın çanak peyniri gibi Türkiye'de üretilen 193 çeşit peynir bu fuarda yerini aldı. Ulusal peynir firmaları, yeni ürünlerini ilk kez bu festivalde beğeniye sundu. Fuara katılan firmalar ürünlerini indirimli fiyatlarla tüketiciyle buluşturdu. İndirimli satış stantlarından maliyet fiyatına peynir, zeytin ve zeytinyağı satın alan vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. Festivalde kendi peynirini kendisi yapmak isteyenler de unutulmadı. İsteyen vatandaşlar ücretsiz workshoplara katılarak peynir yapmayı öğreniyor. Festivalin kapıları 6 Mart tarihine kadar açık olacak.

"Yüzde 20 fuar alanı indirimimiz var"

Obruk peyniri hakkında bilgi veren Gıda Mühendisi Merve Göl, "Obruk peyniri satıyoruz. Beyaz peynirlerimiz var. Olgunlaştırmış beyaz peynir, lor peynirlerimiz var. Fuar için özel indirim de uyguluyoruz. Fiyatlarımızda yüzde 20 fuar alanı indirimimiz var. Coğrafi işaretli peynirimizi tanıtmak için bu konuda bilgi vermek için fuar katılımımız oldu. İyi de gidiyor" dedi.

"Mağaralarda olgunlaştırılıyor"

Obruk peynirinin mağaralarda olgunlaştığının söyleyen Göl, "Mağara özel bir mikrofloraya sahiptir. Orada 6 ay kadar bekler. Keçi ve koyun sütü karışıktır. Tulum peyniri olarak geçer. Özelliği obruk peyniridir. Coğrafi işaretlidir. Mağaralarda olgunlaştırılıyor. Kızıl rengi oraya özgü mikroflora olan bakteri veriyor" diye konuştu.

"Tüm İstanbul halkı evinde de deneyebilir"

Fuara katılanlara Çerkez peyniri yapmayı uygulamalı gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Gıda Mühendisi Nurper Özcan, "Evde yaptığımız, geleneksel olan, yüz yıllardır annelerimizden bir çerkez peynirini yapacağız. Biga bölgesinde yaşayan Çerkezler bu peynirin mayasını Kafkaslardan getirmiştiler. Hala bölgede yaşatıyorlar. Çerkez peynirini en doğal formuyla yapıp dinletip kurutuyorlar. Bugün de burada yapacağımız peyniri tüm İstanbul halkı evinde de deneyebilir. Sütümüzü pastörize edeceğiz. İçerisine peynir altı suyunu katacağız. Kaya tuzuyla tuzlayacağız" dedi.

"Eşimiz bile bu güzellikte yapamıyor"

Fuarı gezmeye gelen Atilla Özüm isimli vatandaş, "Fiyatların piyasaya göre uygun. Tanıtım açısından da renkli ve güzel bulduk. Mıhlama alıyorum. Gerçekten tadı damağımızda kaldı. Eşimiz bile bu güzellikte yapamıyor" diye konuştu.

"İnsanlar almak için yarışıyor"

Vatandaşlara mıhlama ikram eden Necmi Gül, "Gerçek mısır unu, gerçek tereyağı, gerçek peynir. Birazcık da ustasından kaynaklanıyor. Bunu uygun bir şekilde pişirdiğin zaman çok güzel oluyor. Talep çok. İnsanlar almak için yarışıyor" diye söyledi.

"Altın madalyalarla ülkemize döndük"

Zeytinyağından sabun ürettiklerini ifade eden işletme sahibi Melda As, "Soğuk sıkım zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz zeytinyağı dünyanın her yerine gidiyor. İtalya, İngiltere, İsrail gibi ülkelere gidiyor. Bunların hepsinden altın madalyalarla ülkemize döndük. Zeytin üretiyoruz. Zeytinyağından eski usul sabun üretiyoruz. Sabunlarımızı da ihraç ediyoruz. Fuar çok güzel, keyifli geçiyor. Ziyaretçilerimize bölgemizin elimizde olan bütün ürünlerini tattırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fuar için Edirne'den geldim"

Peynir fuarı için Edirne'den geldiğini söyleyen Kemal Kılıç, "Peynire çok merakı olan bir kişiyim. Edirne peyniri dünyaca ünlü fakat ülkemiz o kadar güzel peynir çeşidi var. Bugün obruk peynirini denedim. Muhteşem. Özellikle bu peyniri tadın ve keyfini çıkarın" dedi.

Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor
Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor

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İstanbul, Yenikapı, Türkiye, Zeytin, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Peynir ve zeytin festivalinde uygun fiyatlar vatandaşı cezbediyor - Son Dakika


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