PEYNİR VE ZEYTİN FUARI KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerindeki peynir ve zeytin üreticileri, İstanbul'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen peynir ve zeytin fuarında bir araya geldi. 4 gün devam edecek fuarda mağaralarda bekletilen tulum peynirlerinden, 26 aylık kaşar peynirlere kadar onlarca peynir çeşidi tanıtıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde peynir ve zeytin üreticiliği yapanlar, Yenikapı Kadir Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen peynir ve zeytin fuarında bir araya geldi. Her bölgenin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar 4 gün devam edecek. İstanbulluların ilgi gösterdiği fuarla ilgili konuşan ve özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Huriye Zafera, "Bütün yerel üreticiler, kooperatifler, Manyas kelle peyniri var. Manyas Belediye Başkanı bizzat kendisi gelerek ürünleri tanıtıyorlar. Burada çok özel ürünler var. Bütün İstanbullular buraya gelip görebilir, ürünleri satın alabilirler. Bunun gibi fuarların arttırılmasından yanayım. Ülkemizdeki peynirlerin hepsinin bir arada bulabiliriz" dedi.

Kars 'tan gelen peynir üreticisi Cengiz Ergül ise, tüketicilerin daha iyi ürünlere ulaşmak için fuarlara ilgi göstermeleri gerektiğini kaydederek, "Kars'ın Arpaçay ilçesi Koç Köyü'nden geliyoruz. Kendi çiftliğimizde ürettiğimiz gerçek ürünleri toplumumuza tanıtmak için fuara katıldık. Tüketicilere önerim fuarları, gerçek üreticileri takip etsinler. Alışverişlerini onlardan yapsınlar" diye konuştu.Mağarada tulum peynir üretimi yaptıklarını dile getirerek Ahmet Parılyıldız, " Konya Karaman bölgesinden geliyoruz. Bu eski usul geleneksel peynirlerin üretimini yapıyoruz. Bu tarz fuarlarda ürünlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Nisan-mayıs gibi mağaralara koyduğumuz keçi tulum peynirini ekim ayı gibi çıkarıyoruz. Hepsi birbirinden değerli, bunlar ülkemizin değerli, eski usul peynirleri. Gelenlere tadım yaptırıyoruz. Hepsi çok memnun kalıyorlar" diye konuştu.Kadınlar tarafından üretilen cızbız peynirlerini tanıtan Enver Kızılbay ise, "Kadınlarımızın el emeğiyle peynirlerimizi üretirler. Daha iyisi için mücadele ediyoruz. Fuarımız güzel geçiyor. Ürünümüz çok çok beğenildi. Kahvaltıda mutlaka bu tadı tatmanızı öneririz" ifadelerini kullandı.

Fuarı gezmeye gelenlerden Süleyman Yıldırım ise, "Çok güzel gerçekten. Gezdim, gördüm. Çok güzel peynirler var. Anadolu'nun zenginliklerini görüyorum" dedi.