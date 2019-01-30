Peynir Yüklü Minibüs Beton Duvara Çarptı : 2 Ölü
32 dakika önce
Çorum Sungurlu ilçesinde peynir yüklü minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Çorum Sungurlu
ilçesinde peynir yüklü minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinde ölen sürücünün uzun süren çalan cep telefonunu bakan polis memuru, acı haberi arayan kişiye veremedi.
Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Gündoğdu
yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs Yeni Sanayi girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan su kanalına uçan minibüs daha sonra beton kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) yaşamını yitirdi. Gündoğdu ve Fidancık'nın cenazeleri Sungurlu belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu
Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
Akli Dengesi Yerinde Olmayan Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi