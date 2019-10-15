Peynirde ‘burgu’yla fark yarattı sırada mürekkep makinesi var!

Peynirde 'burgu' ile inovasyonda öne çıkan Muratbey Peynircilik, yılda 30 bin adet ithal edilen inkjet printer üretecek. Muratbey Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Gıda paketlerine mürekkep atan bu ürünle hem ithalatı durduracağız hem de ihracata çalışacağız" diyor.