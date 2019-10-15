Son Dakika Haberleri: Peynirde ‘burgu’yla fark yarattı sırada mürekkep makinesi var!
Son Dakika Ekonomi Peynirde ‘burgu’yla fark yarattı sırada mürekkep makinesi var!

Peynirde ‘burgu’yla fark yarattı sırada mürekkep makinesi var!

28 dakika önce

Peynirde 'burgu' ile inovasyonda öne çıkan Muratbey Peynircilik, yılda 30 bin adet ithal edilen inkjet printer üretecek.

Peynirde ‘burgu’yla fark yarattı sırada mürekkep makinesi var!, System.String[]

Peynirde 'burgu' ile inovasyonda öne çıkan Muratbey Peynircilik, yılda 30 bin adet ithal edilen inkjet printer üretecek. Muratbey Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Gıda paketlerine mürekkep atan bu ürünle hem ithalatı durduracağız hem de ihracata çalışacağız" diyor.

Muratbey, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:32 
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