Peynire lezzet katan tulumlar - Son Dakika

Afyonkarahisar'da dededen toruna yıllardır keçi postundan peynir tulumu yapan Hüseyin Susuz ve ailesi tarafından işlenen deriler Türkiye'nin dört bir yanına gönderilerek tulum peynirine lezzet katıyor.

Afyonkarahisar'da 'Malakçı' lakabıyla uzun yıllardır peynir tulumu yapan Hüseyin Susuz, kardeşi ve oğullarıyla birlikte ürettiği tulumlar büyük ilgi görüyor. Türkiye'de ilk kız kırkılmış peynir tulumu imal etmeye başlayan Susuz, bu günlerde sipariş yetiştiremiyor.

"Deri tulumu peynire doğal lezzet verir"

Afyon'da peynir tulumunu bir tek kendilerinin yaptığını belirten tulum ustası Hüseyin Susuz, "Dedemin babasından gelen bir meslek, malakçı diye anılırız. Zaten bu peynir tulumunu Afyon'da bizden başka yapan yok. Peynir tulumu acı suyunu atar, doğal kendi lezzetini verir. Eski geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz. Eskiden kıllı keçi tulumu basarlardı, biz bunu kırkılmış vaziyette ilk biz yapmaya başladık ve şuanda siparişlere yetişemiyoruz. Türkiye'nin küçükbaş peynir tulumlarının tamamı bizden gidiyor diyebiliriz" diye konuştu.

"Tulumun özelliği peynirin acı suyunu atmasıdır"

Peynir tulumu yapmanın zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Susuz, "Her deriden tulum yapmayız. Derileri kombinalardan getirip 15 gün tuza yatırırız. Deri kendi acı suyunu atar ve sonra işlemlerden geçirip en son bu hale getiririz. Afyon'da bizden başka yetiştirdiğimiz 2-3 tane eleman var onlarda kendi çapında yapıyor. Bu atölyede çocuklarımla birlikte 12 kişi çalışıyoruz. Tulumun özelliği acı suyunu atmasıdır. Bidon, çuval veya plastik türü peynirin suyunu attırmaz. Ama bu insanın ter attığı gibi peynirin suyunu attığı için doğal lezzeti vardır" dedi.

Nesli tükenmekte olan Ankara keçisinin derisinden de post yapılıyor

Ankara keçisinin derisinden post da yaptıklarının belirten Susuz, "İsteğe göre deri postu da yapıyoruz. Nesli tükenmekte olan Ankara keçisinin postunu sipariş usulü yapıyoruz. Tamamen el işçiliğidir ve fabrika değildir" dedi. - AFYONKARAHİSAR