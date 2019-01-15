Son Dakika Haberleri: Peynirimizi Dünyada Marka Haline Getirmemiz Lazım"

Peynirimizi Dünyada Marka Haline Getirmemiz Lazım"

1 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz, kentte üretilen ve lezzetiyle öne çıkan gravyer peynirine ilişkin, "Burada kaliteli bir üretim yapılıyor.

Peynirimizi Dünyada Marka Haline Getirmemiz Lazım
Kars Valisi Türker Öksüz, kentte üretilen ve lezzetiyle öne çıkan gravyer peynirine ilişkin, "Burada kaliteli bir üretim yapılıyor. Bu ürünümüzü bütün dünyada aranan, bilinen marka haline getirmemiz lazım." dedi.

Yurtta peynir üretiminde söz sahibi olan illerden Kars'ın Boğatepe köyünde 1880'de inşa edilip uzun süre kullanılmayan bir mandıra, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği öncülüğünde vatandaşlarca restore edilip peynir müzesine dönüştürüldü.

Müzede, peynir yapımında kullanılan libreli terazi, kaşar kapları ve deposu, gravyer pişirme aparatları, maya fıçısı, tuz kalıpları gibi ürünler sergileniyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de lezzetiyle öne çıkan gravyer peynirinin üretildiği köye gelip peynir mandıraları ile müzeyi gezdi.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu ile derneğin başkan yardımcısı Zümran Ömür'den bilgi alan Öksüz, müze için gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeyi gezdiklerini ifade ederek, "Kars'ın en önemli katma değer yaratan ürünü şüphesiz peynirdir. Peynirin yapılışı, hikayesini dinledik." dedi.

Boğatepe köyünün peynir üretimine önem verdiğini anlatan Öksüz, "Gördüklerimden çok etkilendim, mutlu oldum. Ülkemizin ve ilimizin kalkınması için kesinlikle üretmeyi asla bırakmamamız lazım, üretmemiz lazım. Bu köy de bunu başarmıştır o bakımdan burası bir model köydür. Bu modeli yaygınlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Kars'ın peynirde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Burada kaliteli bir üretim yapılıyor. Bu ürünümüzü bütün dünyada aranan, bilinen marka haline getirmemiz lazım, bu hepimizin görevi. İnşallah üreticilerimiz, derneğimiz, çiftçilerimiz ve köylülerimiz olarak el birliği ile bunun için uğraşacağız. Bu tür model köylerin sayısını arttırırsak hem ilimizin hem ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız."

Öksüz, müzenin daha kapsamlı hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:38 Kaynak: AA

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