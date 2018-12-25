Peyzaj Çalışmalarına Zarar Verenlerin Güvenlik Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı
46 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflanın kimliği belirsiz kişilerce yerlerinden söküldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflanın kimliği belirsiz kişilerce yerlerinden söküldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Adliyesi ile belediye döner kavşağı arasında yer alan orta refüj düzenlemeleri kapsamında peyzaj çalışmaları Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştı. Çiçeklerle donatılmış yemyeşil görünümü ile beğeni kazanan orta refüjlerden 100 adet taflan ve bir miktar gülün yerlerinden sökülerek alınmak sureti ile peyzaj çalışmalarına zarar verildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda taflan ve güllerin yerlerinden sökülme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamera kayıtlarına yansıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:31 Kaynak: İHA
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı