Peyzaj Çalışmalarına Zarar Verenlerin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Peyzaj çalışmalarına zarar verenlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflanın kimliği belirsiz kişilerce yerlerinden söküldüğü anların...
Peyzaj çalışmalarına zarar verenlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
BİLECİK - Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, orta refüjlerde yapılan yeşil alan düzenlemeleri kapsamında dikimi tamamlanmış olan yaklaşık 100 adet taflanın kimliği belirsiz kişilerce yerlerinden söküldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Adliyesi ile belediye döner kavşağı arasında yer alan orta refüj düzenlemeleri kapsamında peyzaj çalışmaları Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştı. Çiçeklerle donatılmış yemyeşil görünümü ile beğeni kazanan orta refüjlerden 100 adet taflan ve bir miktar gülün yerlerinden sökülerek alınmak sureti ile peyzaj çalışmalarına zarar verildiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda taflan ve güllerin yerlerinden sökülme görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kamera kayıtlarına yansıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:34 Kaynak: İHA
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