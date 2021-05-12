Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak devrildi - Son Dakika

- Peyzaj malzemesi yüklü kamyon iki araca çarparak devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde önce kavşakta kamyonet ile çarpışan kamyon sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay, sabah 10. 30 sıralarında D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine doğru giden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 YPP 95 plakalı üzerinde peyzaj malzemeleri bulunan kamyon önce kavşakta, Bayram Ali Kaymaz'ın kullandığı 07 NMF 22 plakalı kamyonete çarptı. Ardından, park halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 ADP 242 plakalı otomobile çarpan kamyon, yol ortasında devrildi. Kamyonun üzerinde bulunan peyzaj aletleri ve malzemeleri etrafa saçıldı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kapanan yol, Serik Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin yaptığı temizlik çalışması ve kamyonetin çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.