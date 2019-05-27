Son Dakika Haberleri: Peyzaj Mimari Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Nallıhan Belediyesini ziyaret etti

Peyzaj Mimari Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Nallıhan Belediyesini ziyaret etti

4 saat önce

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, öğrencilerle birlikte Nallıhan Belediyesini ziyaret etti.

Peyzaj Mimari Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Nallıhan Belediyesini ziyaret etti, System.String[]
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, öğrencilerle birlikte Nallıhan Belediyesini ziyaret etti.
Peyzaj mimarisi öğrencileri, Oda Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan ile birlikte, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı ve Belediye Peyzaj mimarı Aydın Akkaya ile bir araya geldi.
Yapılan görüşmelerin ardından Kaptan ve öğrenciler, Nallıhan'da bulunan Doğal peyzaj alanları, imar uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak üzere mesire alanı Hoşebe ile 200 kuşa ev sahipliği yapan ve doğal güzelliği ile insanları kendine çeken Nallıhan Kuşcenneti'nde incelemelerde bulundular.
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurlu Başkanı Ayşegül Oruç Kaptan, peyzaj mimarisi öğrencileri ile birlikte geldikleri Nallıhan ilçesinde çeşitli konularda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "Ardından asırlık ve 300 yıllık çınarları ile bilinen Hoşebe mesire alanını gezdik. Ardından yine gerçekten çok güzel doğal yapısıyla ve 200 tür kuşa ev sahipliği yapan Nallıhan Kuşcenneti'ni gezdik ve değerlendirmelerde bulunduk. Nallıhan belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:29 Kaynak: AA
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