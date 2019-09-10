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Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali kapsamında vatandaşlara süs bitkileri hediye edildi

41 dakika önce

19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali kapsamında AKM (Adapazarı Kültür Merkezi) önünde kurulan platformda vatandaşlara çam, kaktüs gibi süs bitkileri hediye edildi.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali kapsamında vatandaşlara süs bitkileri hediye edildi, System.String[]

19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali kapsamında AKM (Adapazarı Kültür Merkezi) önünde kurulan platformda vatandaşlara çam, kaktüs gibi süs bitkileri hediye edildi.


19-22 Eylül tarihleri arasında Sakarya Sapanca/Kırkpınar sahilinde 50 bin metrekare alanda yapılacak olan ve yaklaşık 25 binin üzerinde ziyaretçinin katılmasının beklendiği Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Ortalama 150 katılımcı ve 25 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, Sakarya'daki üreticinin ulusal ve uluslararası rekabetteki gücünü artırmak amacıyla organize edildi. Festival süresince; çalı ve ağaç grubu süs bitkisi üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofislerini içeren katılımcı profilinin yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerden müteşekkil iç Pazar tüketici odakları ile Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Kazakistan gibi ülkelerden dış pazar tüketici odaklarının buluşturulması hedefleniyor.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin basın toplantısına katıldı. Başkan Yüce, basın toplantısının ardından ise AKM önünde kurulan platformda vatandaşlara çam, kaktüs gibi süs bitkileri hediye etti. - SAKARYA

Kırkpınar, Sapanca, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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