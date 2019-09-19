Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluştu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali", yurt içi ve yurt dışından 140 firmanın katılımıyla başladı.

Kırkpınar mevkisinde özel olarak hazırlanan alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalin açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, toprağın kutsal olduğunu söyledi.

Toprağın kıymetini bildiklerini, bu topraklarda yeşerebilecek her imkanı kullanarak göstereceklerini aktaran Nayir, kentin tarımda, sanayide ve turizmde başarılı örnekler verdiğini kaydetti.

Vali Nayir, süs bitkiciliği sektörünün de kentin marka değerlerine yenisini eklediğini dile getirdi.

"Sakarya'yı süs bitkiciliğinde dünya markası haline getireceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kenti süs bitkiciliğinde dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu amaçla belediye bünyesinde Fidan AŞ'yi kurduklarını anlatan Yüce, sektörün tüm dünyaya hızla yayıldığını ifade etti.

Dünyadaki üretimin, talebi karşılamakta zorlandığını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Bu açığı gördük ve şehrimizin sektörde öncü olması için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemizde ve dünyada peyzaj mimarisi önemli bir konuma yükseldi. Süs bitkiciliğinin 2018 sektör raporuna göre dış ticaret hacmi yaklaşık 150 milyon dolara ulaşmıştır. 150 milyon dolarlık dev sektörde şehrimizin payını artırmak istiyoruz. Bu tarz etkinliklerle süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri ile yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerini buluşturarak sektörün daha ileri bir seviyeye taşınmasını arzu ediyoruz."

Yüce, ayrıca özellikle Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm dünyadan dış pazar tüketicilerini üreticilerle bir araya getirerek dış pazarı büyütmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

"Süs bitkiciliği Sakarya'nın gözde sektörleri arasında"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'nın hem sanayi hem de zirai anlamda üretimde bulunduğunu anlattı. Altuğ, "Süs bitkiciliği de Sakarya'nın gözde ve yükselen sektörleri arasında yer alıyor. Süs bitkiciliği, barındırdığı niteliklerle çok yönlü bir sektör olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Doğal su kaynakları, verimli toprakları, eşsiz iklimiyle Sakarya'ya çok yakışan bu sektör her geçen gün büyüyor. Süs bitkisi yetiştiriciliği anlamında ülkenin ihtiyaçlarının ötesine geçip, ihracatta da söz sahibi olmaya başlayan ilimiz, ithalat yaptığı ülkelere ihracat yapar konuma gelmiştir. Bu başarı Sakarya adına gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

"Dünyada 12. sıradayız"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Adem Sarı da dünyada süs bitkileri üretiminin 20. yüzyıl başlarında önem kazanmaya başladığını dile getirdi.

Sakarya'nın, Türkiye'de peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründe ekili alan bakımından ikinci sırada bulunduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu alan yaklaşık 11 bin dekardır.

Ülkemiz bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12. sırada yer almaktadır. Türkiye'de toplam 50 bin dekar alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.

Kesme çiçek ve dış mekan süs bitkiciliği konusunda Türkiye süs bitkileri ve mamulleri ihracatı 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla değer bazında yüzde 17 artış göstererek 100 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin ekili alanlarına baktığımızda çok küçük bir miktar. Rakiplerimiz Hollanda, Almanya, İtalya gibi ülkeler, çok büyük Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sağlıyor bu konudan. Zira Hollanda'da biliyoruz ki 6-7 milyar dolarlık bir sektör bu. Firmalarımız da yavaş yavaş onlarla rekabet eder hale gelmeye başladı."

Konuşmaların ardından festivalin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra firmaların ürünlerini inceledi.

Golf aracıyla festival alanını gezen protokol üyeleri, firma yetkilileriyle görüştü.

Festival, 21 Eylül'de sona erecek.