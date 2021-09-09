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Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor - Son Dakika

Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor

09.09.2021 17:38
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor, System.String[]

Peyzaj ile süs bitkileri sektörünün kalbi Sakarya PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarında atıyor.

Peyzaj ile süs bitkileri sektörünün kalbi Sakarya PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarında atıyor. Binlerce peyzaj ve süs bitkisinin oluşturduğu renk şöleni, Sapanca Gölü'nün eşsiz manzarası ile birleşerek ziyaretçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başarıyla geçirdiği üç yılın ardından yoluna, uluslararası statü kazanıp PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı olarak devam ediyor. Bu sene dördüncüsü 8-11 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da düzenlenecek olan fuar görkemli bir törenle ziyaretçilerine kapılarını dün açtı. Peyzaj ve süs bitkilerine dair her şeyin bulanabileceği PSB Anatolia Fuarı, sektörün buluşma noktası olmanın yanı sıra ziyaretçilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

Bu yıl 200'e yakın standın kurulduğu fuara yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılım gösteriyor. Peyzaj ve süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren tüm ürün profilini bir araya getiren PSB Anatolia Fuarı, süs bitkilerinin yanında; peyzaj tasarım ve uygulama, sert zemin ve doğal taş, aydınlatma, biyolojik gölet ve havuz, üretim ekipmanları, oyun grupları, kent ekipmanları firmalarına ev sahipliği yapıyor. PSB Anatolia Fuarı ziyaretçilerine, geniş ürün profili sunarak, tüm ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşma imkanı sunuyor. 60 bin metrekarelik alanda başlayan PSB Anatolia Fuarı 11 Eylül'e kadar devam edecek.

200 firma stantlarında ürünlerini sergiliyor

3 senedir devam eden festivalin bu sene fuara dönüştüğünü aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı, 8-11 Eylül tarihleri arasında vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Hemen hemen 3 senedir devam eden festival bu sene fuara dönüşmüştür. Fuar ile ilgili gerekli altyapı oluşmuştur. Hem fiziki yönden hem de çevresel yönden her türlü imkanlar seferber edilerek açık hava fuar alanına dönüştürülmüştür. Burada şuanda yurt içi ve yurt dışından 200 kuruluş, firma stant açmış, ürünlerini sergilemekteler" dedi.

Yurt içi ve yurt dışından ciddi bir katılım var

Ülkenin artık Sakarya önderliğinde dünya geneline fidan satmaya başladığını da ifade eden Başkan Yüce, "Topraktan son nihai üreticiye kadar fidanın bütün işlemlerinin burada eğitimi verilmekte. Netice itibari ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir fuarı organize etmenin, bütün paydaşlarımız ile işbirliği halinde bugünlere gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Paydaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Şuanda Türkiye'de hemen hemen en öncü kuruluşlardan biri olan ve Türkiye'de fuar anlayışı içerisinde fidancılık fuarını şuanda hayata geçiren Sakarya Büyükşehir'in bütün çalışmalarına destek verenlere ben tek tek teşekkür ediyorum. Ciddi bir katılım var hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce ziyaretçimiz var. Burası ana baba günü, artık ülkemiz Sakarya'nın önderliğinde Sakarya'nın gayretleri ile dünyaya fidanlarını satmaya ve dünyaya fidanlarını buradan göndermeye başlamıştır. Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor
Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor

Sakarya, Bahçe, Eylül, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Peyzaj ve süs bitkileri, bu fuardan dünyaya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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