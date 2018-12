Peyzajcı üniversiteliler okul bahçesini yeşillendirdi

Peyzajcı üniversiteliler okul bahçesini yeşillendirdiBALIKESİR - Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, takım çalışması kapsamında "Öğrenciler Toprağa Dokunuyor" projesi ile okul bahçesini yeşillendirdi. Bahçede atıl olan bir bölüm 29 eşit parçaya ayrılırken, oluşturulan takımlar bu alanlarda süs bitkilerinden çiçek ve sebzelere kadar değişik ürünler ekti. Burhaniye 'de yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, geçtiğimiz yıl, "BUBYO Ruhunu Yaşat" temasını işleyen öğrenciler, bu yıl da takım çalışması kapsamında "BUBYO Toprağa Dokunuyor" projesini uygulamaya koydu. Okul müdürü Prof.Dr. M.Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde hazırlanan proje gereğince, okul bahçesindeki boş alan 10'ar metrekarelik 29 parsele ayrılırken, öğrenciler bu alanda çalışma başlattı. Birçok ürünün ekimi yapılırken, toprağın özelliğinden görselliğine kadar her şey planlandı ve uygulandı.Küçük bir de sera kuran öğrenciler, bazı bölümlere süs bitkileri ve çiçekler dikerken, bazı bölümlere de meyve fidanları ve sebzeler ekildi. Okul müdürü Prof.Dr. M.Oğuzhan İlban, önce projeyi hazırlayan öğrencilerin çeşitli bitkiler ürettiklerini ve takım ruhu ile çalışarak projede görev almaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerden Nergiz Kızılpınar , "Bu dersimizle beraber toprağa dokunduk. Hepimiz bölümümüzün dışında etkinlik gerçekleştirdik. Bizim için farklı bir deneyimdi. Bunu bize şans olarak sunan müdürümüze teşekkür ediyoruz. Çünkü, her yerde yapabileceğimiz bir çalışma değildi. Bu çalışma sayesinde birçok arkadaşlarla iletişimleri güçlendi" dedi. Başka bir öğrenci Nur İşcan da, çok eğlenceli zamanlar geçirdiklerini anlatırken, Nida Kesen ise, "Okulumuzu, yeşillendirmeye ve renklendirmeye çalıştık. Kimi arkadaşlarımız meyve ağacı ekerken, meyvelerini ileri ki zamanlarda gelen öğrenciler yiyecek. Biz çiçek yetiştirdik. Okulumuzu renklendirmek için yaptık bunu. Diğer arkadaşlarımız da sebzeler ekti. Asıl amacımız takım çalışmasıydı" diye konuştu.Öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban ise, "Takım çalışması kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da bir tema belirledik. Önemli olan burada takım içerisinde öncelikle takım ruhunun ne olduğunu anlayabilmek. Birbirleriyle olan iletişimi güçlendirmek. Bu kapsamda da yüksek okulumuzun boş arazisinde atıl olan bir araziyi 29 eşit parçaya bölerek 10'ar metrekare alanı tüm öğrencilerimizi 29 gruba ayırdık. Kendileri, öncelikle projelerini hazırladılar. Birçok ürünün ekimi yapılırken, toprağın özelliğinden tutun da görselliğine kadar her şeyi planladılar ve uyguladılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.