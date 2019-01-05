Pezük Dede Antrenör Oldu
1 saat önce
Sayokan Dünya Federasyonu'nun yılda bir kere düzenlemiş olduğu Sayokan Közgüsü'ne (Siyah Kemer Sınavı) katılan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu'nun en yaşlı sporcusu olan Allahverdi Pezük (86) aybarlığın (antrenörlük) ilk adımı olan siyah kemere yükseldi.
Sayokan Dünya Federasyonu'nun yılda bir kere düzenlemiş olduğu Sayokan Közgüsü'ne (Siyah Kemer
Sınavı) katılan Mamak Belediyesi
Sayokan Topluluğu'nun en yaşlı sporcusu olan Allahverdi Pezük (86) aybarlığın (antrenörlük) ilk adımı olan siyah kemere yükseldi. Karabük
Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen sınavda yaşına rağmen gençlere taş çıkartan Pezük Dede, en yaşlı antrenör olarak ta sayokan tarihine geçti.
Topluma faydalı bireyler yetiştirecekler
Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan'a 7'den 70'e ilginin her geçen gün artığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, " Türkiye
'nin en başarılı Sayokan topluluklarından biri olarak bugüne kadar 3 bin 2 yüz elli Mamaklı'yı milli sporumuzla tanıştırdık. Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan ata sporumuz aynı zamanda hem sağlıklı ve dinç kalmanın hem de sosyalleşmenin anahtarı oldu" dedi.
Sağlığımı ata sporuna borçluyum
Sayokanda her sporcunun yaşına ve performansına göre farklı eğitim programların bulunduğunu belirten Allahverdi Pezük Dede, "Yaklaşık 9 yıldır bu spor ile uğraşıyorum. Akranlarıma göre bu imkansız gibi gelebilir ancak şuan sağlığımı bu ata sporuna borçluyum. Şimdi ise aldığım eğitimler sayesinde antrenörlük yapabileceğim" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
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