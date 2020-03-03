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PFDK; Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:46 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bursaspor ve Altay'a para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı kurul; Adanaspor'a 10, Altay'a 22 ve Bursaspor'a 30 bin lira para cezası uyguladı.
PDFK, ayrıca Adanasporlu futbolcu Eren Keleş'in rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.
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