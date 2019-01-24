Son Dakika Haberleri: Pfdk, Akhisarspor'un Beşiktaş Maçında Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Siyah-beyazlı Takımı 3-0...

Pfdk, Akhisarspor'un Beşiktaş Maçında Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Siyah-beyazlı Takımı 3-0...

1 saat önce

PFDK, Akhisarspor'un Beşiktaş maçında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımı 3-0 hükmen galip ilan etti.

Pfdk, Akhisarspor'un Beşiktaş Maçında Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Siyah-beyazlı Takımı 3-0..., System.String[]
PFDK, Akhisarspor'un Beşiktaş maçında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımı 3-0 hükmen galip ilan etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı Serdar Aziz'in Menajeri Haluk Canatar: Serdar'ın Sözleşmesini Yarın Feshedeceğiz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:45:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pfdk, Akhisarspor'un Beşiktaş Maçında Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Siyah-beyazlı Takımı 3-0...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]