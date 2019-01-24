Pfdk, Akhisarspor'un Beşiktaş Maçında Kural İhlali Yaptığı Gerekçesiyle Siyah-beyazlı Takımı 3-0...
1 saat önce
PFDK, Akhisarspor'un Beşiktaş maçında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımı 3-0 hükmen galip ilan etti.
PFDK, Akhisarspor'un Beşiktaş maçında kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımı 3-0 hükmen galip ilan etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:07 Kaynak: AA
PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı
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