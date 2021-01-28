PFDK, Alanyasporlu futbolcu Tzavellas'a 2 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Tzavellas'a 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul'un, Yukatel Denizlispor İdarecisi Kaan Şanlıkan'a müsabakada maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 4 bin 500 lira, Fatih Karagümrük Kaleci Antrenörü Recep Atılgan'a ise aynı sebepten 900 lira para cezası verdiği aktarıldı.

TFF 1. Lig'de ise Giresunsporlu futbolcular Mamadou Diarra ve Michal Nalepa'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle 3'er maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası verildiği bildirildi.

Çeşitli nedenlerden Giresunspor Kulübünün 49 bin, Adana Demirspor'un ise 36 bin lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.