Son Dakika Haberleri: PFDK Ali Koç'un cezasını açıkladı! G.Saray derbisinde...
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PFDK Ali Koç'un cezasını açıkladı! G.Saray derbisinde...

23 dakika önce

Koç'un aldığı bu ceza ligin 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray derbisini izlemesine engel değil.

PFDK Ali Koç'un cezasını açıkladı! G.Saray derbisinde..., System.String[]

Koç'un aldığı bu ceza ligin 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray derbisini izlemesine engel değil.


Disiplin Talimatı 97/3 maddesi şöyle: "Kulüp başkanlarının aldıkları hak mahrumiyeti cezası, kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz"


PFDK'nın kararları şöyle:


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.09.2019 tarih ve 12 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.


1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türk Telekom, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:25 
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