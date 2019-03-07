Son Dakika Haberleri: Pfdk, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Vererek...

Pfdk, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Vererek...

34 dakika önce

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.

Pfdk, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Vererek..., System.String[]
PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mansur Çalar, Spor
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