Pfdk, Amed Sportif Faaliyetler'in Futbolcusu Mansur Çalar'a Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Vererek...
34 dakika önce
PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.
PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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