Son Dakika Haberleri: Pfdk, Amedsporlu Mansur Çalar'a Futbol Müsabakalarından Ömür Boyu Men Cezası Verdi.

Pfdk, Amedsporlu Mansur Çalar'a Futbol Müsabakalarından Ömür Boyu Men Cezası Verdi.

51 dakika önce

IHAAW162213-SPO/07-03-2019- PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar'a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi.

Pfdk, Amedsporlu Mansur Çalar'a Futbol Müsabakalarından Ömür Boyu Men Cezası Verdi., System.String[]
IHAAW162213-SPO/07-03-2019

- PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar'a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi. 07.03.2019 16: 22: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

Futbol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mansur Çalar, Spor
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