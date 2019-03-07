Pfdk, Amedsporlu Mansur Çalar'a Futbol Müsabakalarından Ömür Boyu Men Cezası Verdi.
51 dakika önce
IHAAW162213-SPO/07-03-2019- PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar'a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi.
IHAAW162213-SPO/07-03-2019
- PFDK
, Amedsporlu Mansur Çalar
'a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası verdi. 07.03.2019 16: 22: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:28 Kaynak: İHA
Son Dakika! PFDK, Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar'ı Futboldan Men Etti
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