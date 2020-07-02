PFDK, Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi - Son Dakika

PFDK, Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi.

ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören Hakan Özmert'e, hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

PFDK'nin, Beşiktaş ile oynanan maçta kırmızı kart gören İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'e ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği aktarıldı.

Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin, kartın cezai sonuçlarının ertelenmesine yönelik talebinin reddedildiği dile getirildi.

Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen MKE Ankaragücü futbolcusu Gerson Rodrigues'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira ceza uygulandığı, Trabzonspor performans antrenörü Gökhan Kandemir'e de bir maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

PFDK'nın çeşitli nedenlerle Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor'a 48 biner, Medipol Başakşehir'e 34 bin 500, Galatasaray, Fenerbahçe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 24 biner, MKE Ankaragücü'ne de 12 bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hakan Özmert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK, Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:58 ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 23:12 Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:11 Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
15:53
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
09:31
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
07:49
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
03:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 02:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK, Antalyasporlu futbolcu Hakan Özmert'e 3 maç ceza verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]