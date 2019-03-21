Pfdk, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Rakip Takım Sporcusuna Yönelik Hakareti...
32 dakika önce
IHAAW152250-SPO/21-03-2019- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
IHAAW152250-SPO/21-03-2019
- PFDK
, Aytemiz Alanyaspor
Teknik Direktörü Sergen Yalçın
'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi. 21.03.2019 15: 22: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:28 Kaynak: İHA
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