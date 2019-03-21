Son Dakika Haberleri: Pfdk, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Rakip Takım Sporcusuna Yönelik Hakareti...

Pfdk, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Rakip Takım Sporcusuna Yönelik Hakareti...

32 dakika önce

IHAAW152250-SPO/21-03-2019- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Pfdk, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Rakip Takım Sporcusuna Yönelik Hakareti..., System.String[]
IHAAW152250-SPO/21-03-2019

- PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi. 21.03.2019 15: 22: 50 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:28 Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın, Spor
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