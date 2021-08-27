PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

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PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı. İki kulübe de para cezası verilirken, sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PARA CEZASI YAĞDI

PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:

1- Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle FDT'nin 41/3. maddesi uyarınca 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray A.Ş. başkanı Burak Elmas'ın, kulüp sosyal medya hesabı ve kulüp resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- 14.03.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.- Gençlerbirliği Süper Lig müsabakasından sonra sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı Kurulumuza sevk edilen Fenerbahçe A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. idarecileri Selahattin Baki ve Alper Pirşen hakkında, konu ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına Kurulumuzun 18.03.2021 tarihli toplantısında karar verilmiş, anılan başvuru ile ilgili karar Kurulumuza ulaşmış olduğundan dosya gündeme alınmıştır.

Fenerbahçe A.Ş.'nin kulüp resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe A.Ş. idarecisi Selahattin Baki'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 45.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe A.Ş. idarecisi Alper Pirşen'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı olay tarihinde yürürlükte ve lehe olan FDT'nin 38. Maddesi uyarınca 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,