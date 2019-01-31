Son Dakika Haberleri: Pfdk, Bb Erzurumspor Maçında Kırmızı Kart Gören Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo...

Pfdk, Bb Erzurumspor Maçında Kırmızı Kart Gören Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo...

1 saat önce

IHAAW162618-SPO/31-01-2019- PFDK, BB Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi.

Pfdk, Bb Erzurumspor Maçında Kırmızı Kart Gören Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo..., System.String[]
IHAAW162618-SPO/31-01-2019

- PFDK, BB Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 2 maç ceza verdi. 31.01.2019 16: 26: 18 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:33 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Spor
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