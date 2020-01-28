PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi - Son Dakika Spor

PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne para cezası verdi.

PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta taraftarlarının saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 24 bin lira para cezası verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor da taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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