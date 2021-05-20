PFDK, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Ahmet Nur Çebi'ye akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Süper Lig kulüplerinden ? Galatasaray'a 224 bin, Kayserispor'a 150 bin, Beşiktaş'a 120 bin, Göztepe'ye ise 50 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

TFF 1. Lig temsilcilerinden Altınordu'nun futbolcu Hüsamettin Yener'e 1 resmi müsabakadan men cezası veren disiplin kurulunun, Altay Kulübüne de 74 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.