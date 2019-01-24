Son Dakika Haberleri: Pfdk, Beşiktaş'ı 3-0 Hükmen Galip İlan Etti

Pfdk, Beşiktaş'ı 3-0 Hükmen Galip İlan Etti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdi.

Pfdk, Beşiktaş'ı 3-0 Hükmen Galip İlan Etti, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor'un, siyah-beyazlı takımı konuk ettiği maçta isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 galip ilan edilmesine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı

Serdar Aziz'in Menajeri Haluk Canatar: Serdar'ın Sözleşmesini Yarın Feshedeceğiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:58:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pfdk, Beşiktaş'ı 3-0 Hükmen Galip İlan Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]