Pfdk, Beşiktaş Maçında Kadrosunda Fazla Yabancı Bulunduran Akhisarspor'un 3-0 Hükmen Mağlup...
1 saat önce
IHAAW160346-SPO/24-01-2019- PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
IHAAW160346-SPO/24-01-2019
- PFDK
, Beşiktaş
maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. 24.01.2019 16: 03: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:09 Kaynak: İHA
PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı
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