Son Dakika Haberleri: Pfdk, Beşiktaş Maçında Kadrosunda Fazla Yabancı Bulunduran Akhisarspor'un 3-0 Hükmen Mağlup...

Pfdk, Beşiktaş Maçında Kadrosunda Fazla Yabancı Bulunduran Akhisarspor'un 3-0 Hükmen Mağlup...

1 saat önce

IHAAW160346-SPO/24-01-2019- PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Pfdk, Beşiktaş Maçında Kadrosunda Fazla Yabancı Bulunduran Akhisarspor'un 3-0 Hükmen Mağlup..., System.String[]
IHAAW160346-SPO/24-01-2019

- PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. 24.01.2019 16: 03: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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