PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi - Son Dakika

PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi

04.02.2021 17:39
PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi.

Siyah-beyazlı takımın antrenörlerinden Gürsoy Yalçın ise müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Kurul, Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 58 bin 500, MKE Ankaragücü'ne 12 bin lira para cezası verdi.

Bu arada kurul, Antalyaspor Kulübünün, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta ikinci sarının ardından kırmızı kart gören oyuncusu Veysel Sarı'nın cezai uygulamasının kaldırılması yönündeki talebini reddetti.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un futbolcusu Simon Zenke'ye 2 maç men cezası verirken, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Yılport Samsunspor idarecisi Soner Soykan'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para, Royal Hastanesi Bandırmaspor oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'a ise 2 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verildi.

Ayrıca Menemenspor 12 bin, Yılport Samsunspor ise 4 bin 500 lira para cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Dorukhan Toköz, Para Cezası, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, antranmanda yer almadı Denizden 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni çıkarıldı Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' zirvesi sona erdi Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu Mustafa Cengiz İrfan Can için yaptıkları teklifi duyurup çarpıcı bir iddiada bulundu: F.Bahçe 7 değil, 10 milyon euro ödedi 37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu Baskında kilolarca et ürünü ele geçirildi! Vicdansız işletmeci bunları insanlara satacaktı
Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili         
17:46
Valencia'nın menajeri: Oyuncum Avrupa'da kapanmayan bir hesabı olduğu için F.Bahçe'yi seçti Valencia'nın menajeri: Oyuncum Avrupa'da kapanmayan bir hesabı olduğu için F.Bahçe'yi seçti         
17:26
PFDK, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'a 2 maç men cezası verdi PFDK, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'a 2 maç men cezası verdi         
17:02
Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödüllendirildi Beline kadar suya girip vatandaşın yardımına koştu! Duyarlı polis memuru ödüllendirildi         
16:42
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
İçişlerinden İçişlerinden "Sevgililer Günü" genelgesi: Çiçekçiler belirli saatlerde kısıtlamadan muaf tutulacak         
15:39
Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı Sağlıkçıları alarma geçiren gelişme! Mutasyonlu virüs Bilecik'e de sıçradı         
14:43
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
DNA raporu Aleyna Çakır davasının seyrini değiştirecek mi? Ailenin avukatı yeni süreci anlattı DNA raporu Aleyna Çakır davasının seyrini değiştirecek mi? Ailenin avukatı yeni süreci anlattı         
12:51
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı başladı 2 bin 100 rakımlı dağın eteğine kurulan tesiste somon balığı sağımı başladı         
11:05
Koronavirüste sinsi tehlike: Hastalığı hafif atlatanların yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü Koronavirüste sinsi tehlike: Hastalığı hafif atlatanların yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü         
11:04
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 17:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PFDK, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e 2 maç men cezası verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei