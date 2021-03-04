PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e 3 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'e, Akhisarspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası talimatlara aykırı hareket etmesi sonrası toplamda 3 maç ceza verdi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er'e, PFDK tarafından 3 maçlık cezaya çaptırıldı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübünün, 28.02.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Aykut Erdoğan'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er'in, ihraç kararına rağmen yeşil zemine girmesinden dolayı tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA