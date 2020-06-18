PFDK, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük'e 3 maç ceza verdi.
PFDK, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Adem Büyük'e 3 maç ceza verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:01 Kaynak: İHA
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