Son Dakika Haberleri: Pfdk Ceza Yağdırdı

Pfdk Ceza Yağdırdı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de yer alan 10 takıma geçen hafta oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı 554 bin lira para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de yer alan 10 takıma geçen hafta oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı 554 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 220 bin lira, Çaykur Rizespor'a 135 bin lira, Atiker Konyaspor'a 50 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 40 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 29 bin lira, Fenerbahçe'ye 25 bin lira, Galatasaray, Bursaspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 20'şer bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Antalyaspor Kulübünün idarecisi Cem Deda'ya ise MKE Ankaragücü maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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