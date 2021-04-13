PFDK'dan Aboubakar'a ihtar, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'e hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a, Aytemiz Alanyaspor maçında akredite edilmediği alana girmesinden dolayı ihtar cezası verdi. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasına hükmeden Kurul, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ı da Göztepe karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.04.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, en az 2 adet forma seti ile yedek forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu GÖKHAN AKKAN'ın, 06.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 07.04.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 07.04.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın, akredite edilmediği T alanına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği alana girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,6- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 08.04.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket edilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü başkanı MURAT CAVCAV'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TRABZONSPOR A.Ş. görevlisi ALİ SÜRMEN'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-c ve 38/2. maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)