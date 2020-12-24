PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak - Son Dakika

PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak

24.12.2020 19:21
PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak, System.String[]

PFDK'dan 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Tahkim Kurulu'na itirazının duruşmalı yapılmasını isteyeceği ve kendisinin savunma yapmak için duruşmaya katılacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gördüğü ve hakeme yönelik sözleri nedeniyle 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, itiraza hazırlanıyor.

Terim'in, Tahkim Kurulu'na itirazının duruşmalı yapılmasını isteyeceği ve isteğinin kabul edilmesi halinde kendisinin savunma yapmak için duruşmaya katılacağı belirtildi.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Göztepe maçında cezasını çeken tecrübeli teknik adam, ligde oynanacak Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımının başında yer alamayacak.

PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak

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Son Dakika Spor PFDK'dan ağır ceza alan Fatih Terim, harekete geçiyor! Sürece bizzat dahil olacak - Son Dakika Spor


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