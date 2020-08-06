PFDK'dan Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, 29.07.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor antrenörü Fatih Dinçer'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor antrenörü Fatih Dinçer'in, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor antrenörü Göktürk Şentürk'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor antrenörü Göktürk Şentürk'ün, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor antrenörü Murat Şafak'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor antrenörü Murat Şafak'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Erdi Tokul'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Erdi Tokul'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Mesut Kabahasanoğlu'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Mesut Kabahasanoğlu'nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Erkan Özyılmaz'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Erkan Özyılmaz'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR görevlisi Fatih Emre Doğan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Fatih Emre Doğan'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Burak Subaşı'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Burak Subaşı'nın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor masörü Rüstem İlyas'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor masörü Rüstem İlyas'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Carvalho'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Carvalho'nun, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Arda Akbulut'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Arda Akbulut'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Abdurrahim Dursun'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Abdurrahim Dursun'un, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Koray Kılınç'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Koray Kılınç'ın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Can Karyağdı'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor görevlisi Can Karyağdı'nın, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor Kulübü'nün, 30.07.2020 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, yedek kulübesindeki futbolcularının ve localarda yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, yedek kulübesindeki futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, antrenör ve futbolcularının müsabaka sonrası flaş röportajlara katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, antrenörünün basın toplantısına katılmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 9/2. maddesine aykırı davranılması nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük'nin, 30.07.2020 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, yedek kulübesindeki futbolcularının ve localarda yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük'ün, yedek kulübesindeki futbolcularının ve mensuplarının, maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL