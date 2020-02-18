PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza - Son Dakika Spor

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza

7 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin, siyah-beyazlı kulübe ise 100 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin, siyah-beyazlı kulübe ise 100 bin TL para cezası verdi.


PFDK, kararları açıklandı. Beşiktaş Kulübü ve Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle para cezası verildi. Fenerbahçe Kulübü de Kırklarelispor maçına izinsiz pankartla çıktığı için para cezası kesildi.


Bugün yapılan toplantının ardından alınan PFDK kararları şöyle:


"Aytemiz Alanyaspor Kulübü görevlisi Teoman Eriş'in, 12.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


Fenerbahçe'nin, 11.02.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,


Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Beşiktaş'ın, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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