PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye para cezası - Son Dakika
Son Dakika Spor PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye para cezası - Son Dakika Spor

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye para cezası

6 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye para cezası, System.String[]

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası verildi

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 75 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Şubat 2020 tarihli kararlarını açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı 24 bin TL para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 100 bin TL'lik para cezası alırken, başkan Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 75 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Aytemiz Alanyaspor görevlisi Teoman Eriş, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı, Fenerbahçe Kulübü ise taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası aldı.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
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