PFDK'dan Berat Özdemir'e 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir'e ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle.

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.05.2021 tarih ve 72 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi ÇAĞATAY YILMAZ'ın, 28.04.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi ÇAĞATAY YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 28.04.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi HASANALİ TÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,3- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR hakkında, 28.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR'in, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Cezanın infazının görmüş olduğu kırmızı kart cezasının bitiminden itibaren başlatılmasına,4- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi KEMAL ERDOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 28.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"