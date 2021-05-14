PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı - Son Dakika

PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı

14.05.2021 23:07
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı, System.String[]

Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a 1 maç menBeşiktaş kulübüne toplam 320 bin TL para cezasıHugo Rodallega'ya 3 maç cezaİSTANBUL, - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar dolayısıyla Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'a 3 maç,...

Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a 1 maç men

Beşiktaş kulübüne toplam 320 bin TL para cezası

Hugo Rodallega'ya 3 maç cezaİSTANBUL, - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar dolayısıyla Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç ceza verildiğini açıkladı.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan olaylar dolayısıyla verdiği cezaları açıkladı. Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle ise 2 maç olmak üzere toplam 3 maç ceza aldı. Ayrıca milli oyuncuya, 26 bin TL para cezası da verildi. Aynı maçtaki olaylar doğrultusunda Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar'a ise rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Ayrıca Beşiktaş kulübüne mensuplarının neden olduğu saha olayları, stadyuma usulsüz seyirci alınması, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınması ile protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı toplam 320 bin TL para cezası verildi.PFDK'nın aldığı kararlar tüm kararlar şu şekilde:  "1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 11.05.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi BERKE GÜLER'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi BERKE GÜLER'in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.05.2021 tarihinde oynanan HELENEX YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. görevlisi SOTIRIOS ROUSSIS'ın, 11.05.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FK A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akredite edilmediği T alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü görevlisi AYDIN METİN'in, 11.05.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir"


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Karagümrük, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı - Son Dakika Spor


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