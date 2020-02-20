PFDK'dan birçok kulübe ceza - Son Dakika

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Konyaspor Kulübü'nün, 15.02.2020 tarihinde oynanan Konyaspor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kafem kuzey kale arkası TRİBÜN KUZEY ALT C, D, Spor Toto doğu tribün doğu alt C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 16.02.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106, 107, güney tribün 119, 120 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, emniyet ve güvenlik tedbirine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 15.02.2020 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü'nün, 15.02.2020 tarihinde oynanan Hatayspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Giresunspor Kulübü sporcusu Michel Landel'in, 16.02.2020 tarihinde oynanan FATİH Karagümrük - Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

7- Balıkesirspor Kulübü'nün, 16.02.2020 tarihinde oynanan Balıkesirspor- İstanbulspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu tribün doğu F, G, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Balıkesirspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Menemenspor Kulübü'nün, 15.02.2020 tarihinde oynanan Menemenspor- Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasında, saha aydınlatmasının müsabakanın bitiminden en erken 60 dakika sonrasına kadar sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Menemenspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribünü F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Bursaspor Kulübü'nün, 16.02.2020 tarihinde oynanan Bursaspor- Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 10 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Özer Hurmacı'nın, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Adana Demirspor Kulübü'nün, 16.02.2020 tarihinde oynanan Bursaspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Boluspor Kulübü antrenörü Uğur Okur'un, 15.02.2020 tarihinde oynanan Boluspor- Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Adanaspor'un, 17.02.2020 tarihinde oynanan Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig müsabakasında, görevlilerin stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede stadyumda ambulans araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

(İHA)