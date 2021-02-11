PFDK'dan birçok kulübe ceza - Son Dakika

PFDK'dan birçok kulübe ceza

11.02.2021 20:02
PFDK'dan birçok kulübe ceza, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- MKE Ankaragücü Kulübünün, 07.02.2021 tarihinde oynanan Mke Ankaragücü- Sivasspor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Aytemiz Alanyaspor Kulübü antrenörü Francesco Fariolei'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Çaykur Rizespor'un, 06.02.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- Denizlispor Kulübü görevlisi Deniz Kodal'ın, 07.02.2021 tarihinde oynanan Denizlispor- Antalyaspor Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fenerbahçe'nin 06.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Selçuk Şahin'in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Selçuk Şahin'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

6- Boluspor Kulübü sporcusu Haris Hajdarevic'in, 07.02.2021 tarihinde oynanan Altınordu- Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

7- Giresunspor Kulübünün, 08.02.2021 tarihinde oynanan Giresunspor- Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- Adana Demirspor Kulübünün, 06.02.2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor- Ankaraspor TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrasında toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü sporcusu Hasan Kılıç'ın, sportif ekipmanının altında slogan bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü sporcusu İsmail Yüksek'in, sportif ekipmanının altında slogan bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Adana Demirspor Kulübü sporcusu Yunus Akgün'ün, sportif ekipmanının altında slogan bulundurmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

9- Altay Kulübü sporcusu Deniz Kadah'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Altay TFF 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Tuzlaspor'un 06.02.2021 tarihinde oynanan Tuzlaspor -Menemenspor TFF 1. Lig müsabakasında, TFF temsilcilerinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Para Cezası, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PFDK'dan birçok kulübe ceza - Son Dakika


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